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مرأة

طريقة عمل سميط فى المنزل بأسهل الخطوات

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:31 ص
سميط
سميط
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هاجر هانئ
سميط من المعجنات التى يقبل على تناولها كثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهى، فيمكنك إعداد وتحضير سميط فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير سميط
3 كوب دقيق
1 ملعقة خميرة فورية
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة سكر
ربع كوب زيت
نصف كوب لبن
بيضة
فانيليا
ماء للعجن

- الوجه
ماء
سكر
سمسم محمص

طريقة تحضير سميط
* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزيت والبيض والفانيليا واللبن
* يمكن إضافة القليل من الماء حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تشكل مثل الحبل الرفيع وتلف وتشكل دائرة
* توضع في الماء ثم تقلب فى خليط السكر والسمسم
* ترص في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج
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