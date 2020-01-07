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مرأة

سالي عبد السلام تظهر بإطلالة ناعمة على إنستجرام

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:13 ص
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
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آية التيجي
نشرت الإعلامية سالي عبد السلام، صورا لها، عبر صفحتها على إنستجرام صورة لها، وهي بإطلالة شتوية رائعة.

وعبر متابعو سالي عبد السلام عن مدى أناقتها وأنوثتها، إلا أنها بعد لحظات من نشر الصورة، قامت بحذفها.

وظهرت سالي عبد السلام في الصورة، وهي ترتدي ملابس شتوية أنيقة، عبارة عن "بجاكيت جلد، وبنطال من الجلد ، على بوت طويل وأنيق باللون السيلفر".

وتركت سالي عبد السلام شعرها منسدلا على أكتافها، واختارت ميكب هادئ ومميز للغاية، حيث أبرزت عينيها بالكحل الأسود، والسموكي أيِز، مع اللون الموف كأحمر شفاه.

ولم تتكلف سالي عبد السلام في ارتداء الاكسسورات، إلا أنها اكتفت باختيار طلاء الأظافر باللون السيلفر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..
سالي عبد السلام تظهر بإطلالة ناعمة على إنستجرام
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