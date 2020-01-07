بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت أسما شريف منير، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.



وخطفت اسما شريف الأنظار منير بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.



وتزينت اسما شريف منير بورد احمر على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

