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رياضة

أحمد حسن: ماني يتفوق على محمد صلاح.. ويوسف البلايلي أقرب من طارق حامد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:40 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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محمد رشاد
قال أحمد حسن قائد منتخب مصر الأول الأسبق، إنه يتمنى فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا خلال حفل الأفضل التي تقام بمدينة الغردقة.

وأضاف على هامش مباراة أساطير العالم في كرة القدم التي أقيمت اليوم بسفح الأهرامات على هامش فعاليات حفل الاتحاد الإفريقي "الأفضل" لعام 2019 : "ساديو ماني فارق عن محمد صلاح بالوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا مع منتخب السنغال، بجانب التميز في الأداء وصناعته للأهداف".

وأكمل: "مانى وصلاح متقاربان من بعضهما في كل شىء، ولكن السنغالي يتفوق في صناعة الأهداف عن المصري وظهر بشكل جيد، الأقرب للفوز بالجائزة ساديو ماني".

وواصل: "بشكل كبير يوسف البلايلي هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، وأتمنى أن يفوز بها طارق حامد".

واختتم: "أحسن مدرب في إفريقيا جمال بلماضي بلا منافس، فقد استطاع العودة بمنتخب الجزائر من بعيد جدًا للروح التي أصبحت متواجدة في المنتخب وأصبح هناك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى ومنتخب قوي ورح وإصرار".
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