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رياضة

اخبار الرياضة| ننشر عقد فرجاني ساسي.. واتحاد السنغال يحذر من عدم فوز ماني بجائزة الأفضل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:53 ص
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أرسنال يعبر ليدز ويتأهل لدور الـ 32 بـ كأس الاتحاد الإنجليزي


تأهل فريق أرسنال إلى دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم، وذلك عقب فوزه على فريق ليدز بهدف دون رد في مباراة دور الـ 64.

عدلي القيعي: الأهلي لن يبخل على صفقاته.. والجبلاية لم تتعنت في قيد كهربا


علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على قيد محمود عبد المنعم كهربا وافد الأحمر الجديد بقائمة الفريق، وخوضه لقاء نادي مصر مع الفريق بالأمس.

لوكاكو يقود إنتر ميلان لمواصلة صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية أمام نابولي.. فيديو


تغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب سان باولو، فى إطار مباريات الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

اتحاد السنغال يحذر من عدم فوز ساديو ماني بجائزة الأفضل إفريقيا


قال نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبدولاي سو، إن إفريقيا ستصبح أضحوكة العالم حال عدم فوز لاعب فريق ليفربول ساديو ماني بجائزة الأفضل في القارة السمراء لعام 2019.

الخطيب يلبي دعوة أحمد الشيخ ويحضر عقد قرانه

لبى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحضور عقد قرانه، على الرغم من حالة الإجهاد التي يعاني منها عقب عودته من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وهي الظروف التي أجبرته على عدم السفر إلى الغردقة والاعتذار لـ«كاف» عن عدم حضور احتفالية الأفضل إفريقيًّا، المقرر إقامتها مساء غد، الثلاثاء.

30 صورة | استقبال نجم ليفربول ساديو ماني بـ الغردقة

وصل منذ قليل النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزى اليوم، الإثنين، إلى مدينة الغردقة استعدادًا لحضور حفل أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

الغندور يتقدم بمذكرة إلى أعضاء الجبلاية ضد مرتضى منصور .. تفاصيل


علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية تقدم بمذكرة إلى اللجنة الخماسية للجبلاية ولجنة الانضباط ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

مبلغ خيالى .. ننشر عقد فرجاني ساسي وموقف الزمالك.. شاهد


حصل موقع صدى البلد على عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
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