اخبار الرياضة| ننشر عقد فرجاني ساسي.. واتحاد السنغال يحذر من عدم فوز ماني بجائزة الأفضل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:تأهل فريق أرسنال إلى دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم، وذلك عقب فوزه على فريق ليدز بهدف دون رد في مباراة دور الـ 64.علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على قيد محمود عبد المنعم كهربا وافد الأحمر الجديد بقائمة الفريق، وخوضه لقاء نادي مصر مع الفريق بالأمس.تغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب سان باولو، فى إطار مباريات الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.قال نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبدولاي سو، إن إفريقيا ستصبح أضحوكة العالم حال عدم فوز لاعب فريق ليفربول ساديو ماني بجائزة الأفضل في القارة السمراء لعام 2019.لبى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحضور عقد قرانه، على الرغم من حالة الإجهاد التي يعاني منها عقب عودته من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وهي الظروف التي أجبرته على عدم السفر إلى الغردقة والاعتذار لـ«كاف» عن عدم حضور احتفالية الأفضل إفريقيًّا، المقرر إقامتها مساء غد، الثلاثاء.وصل منذ قليل النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزى اليوم، الإثنين، إلى مدينة الغردقة استعدادًا لحضور حفل أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية تقدم بمذكرة إلى اللجنة الخماسية للجبلاية ولجنة الانضباط ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.حصل موقع صدى البلد على عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.