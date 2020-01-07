فلافيو: إنجازاتي في مصر تجعلني أحلم بالتدريب فيها.. فيديو

قال أمادو فلافيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، إنه يعتبر مصر بلده الثاني، موضحا أنه شعر بحالة كبيرة من السعادة بسبب استقبال الجماهير الكبير له فى الشارع رغم مرور 10 سنوات على رحيله عن القلعة الحمراء.



وأضاف فلافيو، خلال حواره لـ قناة " أون سبورت" الفضائية، أن مصر تمثل كل شيء بالنسبة له لأنه صنع فيها تاريخا كبيرا من الألقاب والبطولات مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن حلمه يتمثل فى التدريب بمصر خلال الفترة المقبلة.



وتابع مهاجم الأهلى الأسبق :" شعرت بالأمان فى مصر ولم أتعرض للاضطهاد رغم كونى مسيحيا"، مؤكدا أن بدايته كلاعب فى القلعة الحمراء كانت جيدة رغم تسجيله هدفا وحيدا فى الموسم الأول بشباك غزل المحلة.



وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.



وعام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعدما لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفًا فى اللقاء الذى انتهى بنتيجة 4-2 لصالح بترو أتلتيكو، وهي البطولة التي فاز الأهلي بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.



ولعب المهاجم الأنجولي 163 مباراة مع الأهلى، أحرز خلالها 58 هدفا مع المارد الأحمر، بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولي، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره عام 2005، وانضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.



وسجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى فى الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى، دوليا شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.