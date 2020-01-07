تزامنا مع عيد الميلاد المجيد.. تعرف على 17 فائدة لتناول الحمام

احتفل الأقباط، اليوم، بعيد الميلاد المجيد، وتزامنا مع حلول هذه المناسبة يقبل الكثير منهم على تناول الأكلات الشهية واللذيذة، والتى من أبرزها تناول الحمام سواء كان محشيا أو مشويا أو محمرا.



وأوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تعود إلى الجسم عند تناول الحمام بكافة أنواعه، وتتمثل فى ....



-الحمام المشوى يساعد فى التخلص من الوزن الزائد

- يخفض من مستوى الكولسترول السيئ، ويرفع مستوى الكولسترول الجيد

- يقلل من إصابة الجسم بمختلف الالتهابات الجلدية

- يمد الجسم بالطاقة اللازمة

- يجدد خلايا الجلد

- يزيد من قوة العضلات والعظام.

- يحسن القدرة على التركيز

- يخفض من نسبة الإصابة بالدوار والصداع.

- يمنع من حدوث تجلطات الدم

- يغذي الأطفال ويساعد على نموهم بشكل صحي.

- يخفف من الإصابة بالتهابات المفاصل.

- يقاوم أعراض التقدم في السن والشيخوخة

- يحفز الجهاز المناعي على أداء وظائفه

- يعالج مشكلة الأرق وقلة النوم

- يدعم صحة الجسم بشكلٍ عام

- يقوي الأظافر

- يزيد من قوة الشعر و يغذيه