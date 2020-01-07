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رياضة

جوزيه: رفضت رحيل فلافيو ولم يخب ظني.. ومدرب الأهلي الحالي قادر على تحطيم إنجازاتي.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:31 ص
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
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محمد رشاد
يعتقد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق أن الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الفريق الأحمر سجل أهدافا غالية للغاية في مشواره مع الأهلي ومساعدة زملائه بعد موسم صعب قضاه مع الفريق، كاشفا أن الإدارة الحمراء كانت ترغب في رحيله ولكنه أصر على البقاء فيه.

وشدد جوزيه في تصريحات لبرنامج ملعب أون على أون سبورت، على أن فلافيو كان لديه شجاعة وشخصية لتقديم مستويات طيبة مع الفريق الأحمر وبالفعل كان عند حسن الظن به، وحقق مستويات قوية.

وأوضح أنه كان قرار صائب بالإبقاء عليه وهو أنصفني في قراري وكان على قدر التحدي داخل الأهلي، مشيرا إلى أنه علم على الحافز النفسي مع الفهد الأنجولي بعدما شعر أنه يحتاج للدعم، وهو ما كان فارقا في مشواره مع الأهلي ودفعه للعب موسما من أفضل مواسمه مع المارد الأحمر.

وأضاف أنه كان من الصعب التفريط في فلافيو بناء على رغبة إدارة الأهلي خالصة بعدما تعودت عليه، مشددا على أن قرار الموافقة على انتقاله إلى الشباب السعودي كان صعبًا، لاسيما وأنه كان من أهم اللاعبين الذين تدربوا معي.

وعن الحديث حول قدرة رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي على إعادة أمجاد حوزيه مع الأهلي، قال: "أعتقد أنه مدرب رائع ويمكنه تحطيم الإنجازات التي حققتها مع النادي من قبل كما أنه يسير بخطى ثابتة".

فيما رد فلافيو الذي حل ضيفا على البرنامج، أن جوزيه كان لديه ثقة كاملة فيه وكذلك زملائه بالفريق، وطالبه الداهية البرتغالي بتهدئة نفسه وأنه يراهن عليه ويتمسك ببقائه في الموسم القادم، وهو ما أعطاه دفعة معنوية لتخريج كل طاقاته مع الفريق.
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