وليد عبداللطيف: طارق حامد يستحق جائزة الأفضل في إفريقيا محليا وماني عالميا.. فيديو

أكد وليد عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن طارق حامد لاعب الفريق، هو قلب الزمالك النابض منذ انضمامه من سموحة، ويستحق جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا محليا.



وقال وليد عبداللطيف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إلى أن "كابرال" قرر تغيير مركزه في دوري الأبطال 2002، ووظفه في مركز صانع الألعاب، رغم أنه مهاجم صريح.



وتابع أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أبلغه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2002 لكنني لم أحضر الحفل لظروف خاصة.



وأضاف أنه يتمنى فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لكن كل الشواهد تؤكد فوز ساديو ماني".



وأردف وليد عبد اللطيف أن نتائج المنتخبات ترجح كفة ساديو ماني على محمد صلاح للفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا.



وأتم أنه كان يجب على محمد صلاح حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا حتى لو كان لن يفوز بالجائزة.