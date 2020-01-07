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مرأة

بربع جنيه.. اقض على مشكلة الحموضة نهائيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:20 ص
الحموضة
الحموضة
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أسماء عبد الحفيظ
تعتبر مشكلة الحموضة تؤرق العديد من الأشخاص وتستمر لديهم لعدد من الأيام بل ولعدد من السنين، فإذا كنت من ضمن هؤلاء اقض على مشكلة الحموضة بتناول نصف كوب من هذا الخليط.

كشف موقع هيلث عن أفضل علاج الحموضة وهى صودا الخبر، ومدى فاعليتها فى علاج أغلب مشاكل الجهاز الهضمى.

وقدم الموقع، طريقة عمل محلول صودا الخبز لعلاج الحموضة :

لعمل محلول صودا الخبز ، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا. بمجرد ذوبان صودا الخبز، اشرب المحلول.
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