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أخبار العالم

أطنان من البصل المصري تحدث ضجة في بيروت.. ووزير الزراعة يتحرك

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
وجه وزير ​الزراعة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان​ ​حسن اللقيس​ بـ"وقف استيراد البصل من الخارج، وذلك بعد أن تبين للوزارة وجود كميات من البصل المحلي لدى ​المزارعين​ تكفي حاجة السوق المحلي".

وأشار مكتب الوزير اللبناني في بيان إلى أنه "سبق للوزير أن أصدر قرارا في نهاية العام 2019، قضى بإخضاع جميع المنتجات الزراعية المستوردة إلى إجازات استيراد وذلك حماية للمنتج المحلي".

وأكد أن وزارة الزراعة ستبقى منحازة دائما إلى جانب المزارع ودعمه في شتى السبل الممكنة. خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان".

يأتي ذلك بعدما سأل رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي، في بيان، وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ عن كيفية دخول حوالى 100 طن من البصل المصري "عبر الطرق الشرعية"  إلى ​مرفأ بيروت​ ووصولهم إلى الأسواق اللبنانية التي تختزن عشرات الأطنان من البصل اللبناني والتي تكفي السوق المحلية حتى الشهر الخامس.

وأشار الترشيشي، الى أنّ "اللقيس اعلن أيضًا استغرابه ونفيه لإصدار أيّ إجازة رسمية للاستيراد"، مطالبًا، "بإجراء تحقيق سريع لمعرفة كيفية دخول هذه الكميات التي وصلت الى لبنان عبر مرفأ بيروت ومنه إلى الأسواق في طرابلس".

وناشد عضو تجمع ​المزارعين​ يونس سعيفان المعنيين "العمل على محاسبة الفاسدين في موضوع إدخال البصل المستورد والعمل على مواجهة أي عملية أخرى من هذا النوع، وخصوصا أن السوق اللبنانية متخمة بالإنتاج المحلي من البطاطا التي تكفي السوق إلى منتصف الشهر الثالث إضافة إلى كميات ضخمة من البصل".
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