نبيلة عبيد: إحسان عبد القدوس رفض تجسيدي لشخصية روز اليوسف

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن إحسان عبد القدوس كان يختار الموضوعات والأفلام التي أشارك فيها في الفترة التي جسدت أفلاما من رواياته.



وأضافت نبيلة عبيد، في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" كنت طمعانة في تجسيد شخصية روز اليوسف، ولكن إحسان عبد القدوس رفض طلبي".



وتابعت نبيلة عبيد:" إحسان عبد القدوس أعطاني رواية سقطت في بحر العسل، وبعد قراءة الرواية قررت تجسيدها، وكان هذا الفيلم أول إنتاج لي".



ومن جهتها، أبدت الفنانة إسعاد يونس، سعادتها باستضافة الفنانة نبيلة عبيد، قائلة "حصلت على موقع متميز في السينما المصرية والعالم بأكمله".



وقالت الفنانة إسعاد يونس "سهل إنك تنجح مرة ولكن أصعب شيء الاستمرار على القمة لسنوات طويلة وهذا ما فعلته نبيلة عبيد".