شاهد على لقب الكونفيدرالية.. باملاك تيسيما حكما لمباراة الزمالك وزيسكو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن اسم حكم مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويُدير مباراة الزمالك وزيسكو، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده كل من محمد عبد الله إبراهيم كمساعد أول، وتيميسجين صامويل أتانجو كمساعد ثان، وليما نيجويسي كحكم رابع.



وتتفاءل جماهير الزمالك كثيرًا بالحكم الإثيوبى باملاك تيسيما، حيث حكم للفريق الأبيض مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، في البطولة التي توج بها الزمالك باللقب لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.



الإثيوبي "تيسيما" يبلغ من العمر 38 عاما، وبدأ مشواره بسلك التحكيم 2003 وحصل على الشارة الدولية 2009 ، فيما يُعد باملاك أحد حكام النخبة في القارة الإفريقية حيث حصل على الرخصة A ويعمل باحثًا طبيًا، وشارك الإثيوبى باملاك تيسيما بمونديال روسيا 2018 وظهر كحكم رابع خلال فعاليات البطولة.



كما قاد تيسيما إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 الذي فاز به الترجي بنتيجة 3-صفر أمام الأهلي وأدار أيضا ذهاب نهائي 2017 الذي تعادل فيه الأهلي في ملعب برج العرب أمام الوداد المغربي بهدف لمثله.



ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.