بسبب موزا.. بلدية اسطنبول تنسحب من مشروع قناة اسطنبول الكبرى

أعلن المتحدث باسم ولاية اسطنبول مراد أونجن، انسحاب بلدية اسطنبول الكبرى من مشروع قناة اسطنبول، وذلك عقب ظهور اسم الشيخة موزة، زوجة الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة.



وكتب المتحدث باسم البلدية على تويتر باللغة العربية لأول مرة: "إلى من يهمه الأمر: انسحبت بلدية اسطنبول الكبرى من مشروع قناة اسطنبول".



واعتبر عدد من المحللين كتابة هذه التغريدة باللغة العربية في رسالة إلى الشيخة موزة، التي اشترت 40 فدانا بالقرب من مكان القناة.



وكان عدد من المعارضين الأتراك كشفوا عن شراء الشيخة موزا، عدد 44 دونما، تطل على قناة اسطنبول الجديدة، وسط رفض من الشعب التركي.



وطالب اتحاد غرف المهندسين المعماريين الأتراك في عريضة شعبية، وقع عليها عدد ضخم من الشعب التركي، بإلغاء هذا المشروع، الذي أطلقوا عليه مشروع قناة موزة، في إشارة إلى والدة تميم بن حمد، أمير قطر.



