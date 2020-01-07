صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة تونة

سلطة التونة من المقبلات الصحية واللذيذة التى يمكنك تناولها دون القلق من زيادة الوزن، ونقدم لكم طريقة عمل سلطة تونة من مطبخ الشيف أميرة شنب مقددم برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير سلطة تونة

2 علبة تونة صحيحة

2 حزمة جرجير

ملح وفلفل كمون

ثوم مفروم

عصير ليمون

1 كوب ذرة حلوة

1 كوب بصل أخضر مفروم

1 كوب شبت مفروم

1 كوب بصل أحمر جوليان

1 كوب طماطم جوليان بدون بذور



طريقة تحضير سلطة تونة

* يرص الجرجير في الطبق

ثم ضعى الخضار والتونة

ويضاف الدريسنج على الطبق

ثم يوضع باقي الدريسنج في طبق منفصل