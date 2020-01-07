فلافيو: جمعة وتريكة كانا الأقرب لي.. وهذا أصعب فريق واجهته مع الأهلي.. فيديو

قال أمادو فلافيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الأسبق إن فريق الإسماعيلى كان المنافس الأصعب بالنسبة له مع القلعة الحمراء، خلال فترة تواجده فى الدوري المصري.



وأضاف فلافيو خلال حورا مع الإعلامي أحمد شوبير لـ قناة "أون سبورت :" هدفي في شباك الاسماعيلى عام 2009 باللقاء الفاصل الأفضل فى مسيرتي". موضحا :" ضربات الرأس لا تحتاج لطول فاره الأهم فيها التمركز المناسب والارتقاء الجيد والسرعة".



تابع : "وائل جمعة ومحمد أبو تريكة، كانا أقرب اللاعبين الى قلبي، اضافة محمد بركات وعماد متعب".



وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.



عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعدما لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفًا فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتلتيكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.



لعب المهاجم الأنجولى 163 مباراة مع الأهلى، أحرز خلالها 58 هدفا مع المارد الأحمر، بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره عام 2005، وانضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.



وسجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى فى الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى، دوليا شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.