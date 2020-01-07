شاهد.. آراء المواطنين حول أسباب التحرش

انتشرت في الآونة الأخيرة عدد كبير من حالات التحرش، و كان من أبرزها فتاة المنصورة التي أثارت الرأي العام، واختلفت الآراء عبر السوشيال ميديا، بين أن الخطأ الأكبر يقع على الشباب، و بعضهم يرى أن الخطأ يقع على الفتاة بسبب ملابسها.



ولذلك رصدت عدسة "صدي البلد " آراء المواطنين حول " ما هي اسباب التحرش من وجهة نظرك هل ملابس الفتاه أم أخلاق الشباب ؟ " .



و قال " محمد رامي " ان الخطأ من الجهتين و لابد ان تقوم وسائل الاعلام والتوعية الأخلاقية، وندعو الشباب في سن المراهقة بأن مثل هذه السلوكيات تتنافى مع قيم وعادات وأخلاقيات المجتمع.



وأوضح " تامر سامي " ان البنات هم السبب الأساسي فيما يحدث، و يجب على الأب و الأم تربيتهم و عدم السماح لهم بالنزول بملابس خارجة.



و واشار " عمر محمد " الى انه يجب علي البنات ان تعرف متي و اين تقوم بارتداء الملابس و اعتقد ان الخطأ عليهم لانهم يقومون باستفزاز الشباب و لكن يجب علي الشاب ان لا يعاكسهم او يتعدي حدوده معهم مهما كانت ترتدي.



و اضاف " يوسف خالد " الدوله عليها عامل كبير بسبب ما يعرض على التلفاز من مسلسلات وأفلام خارجة، وأيضا تكاليف الزواج ارتفعت مما جعل الشباب يلجئون إلي التحرش و غيره ، و لكن هذا لا يمنع احترام و تقدير المرآه كما وصانا الدين الاسلامي.



و تابع " علي عثمان: "لا يوجد تربيه في المنزل ولا يوجد تربيه في المدارس و الشباب لا تعرف ابسط الامور الدينية بسبب عدم تدريس مواد دينية في المدارس ووجود مدرسين او وعاظ في هذه المدارس لنشر التوعية الأخلاقية داخل الفصول، وعلى الشباب أن يعلموا انه ما لا يرضاه لاخته او امه او اقاربه يحب ألا يفعله مع الآخرين.



وأكد " ياسر كريم " الخطأ على الشباب فيجب عليهم أن يغضوا بصرهم كما أمرنا الدين و ليس لنا علاقة بما ترتديه البنات أو غيرهم ولكن اذا كان بيدنا ان ننصحهم فنفعل هذا و هي لديها حرية القرار فيما تريده.