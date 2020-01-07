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رياضة

وليد عبد اللطيف: الروح أبرز إيجابيات الزمالك أمام طنطا.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:01 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
أكد وليد عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن تشكيل الزمالك أمام طنطا في الجولة الماضية؛ أعطاه انطباعا أن "كارتيرون" لا يركز في الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية.

وقال وليد عبداللطيف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن "الروح" أبرز إيجابيات الزمالك أمام طنطا خلال المباراة مؤكدا أن اللاعبين أصروا على الفوز.

وتابع: أتمنى ألا يكرر كارتيرون تغييراته في التشكيل كما حدث أمام طنطا.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.
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