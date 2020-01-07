فلافيو: ثقة زملائي وجوزيه كانت السبب في تألقي مع الأهلي.. فيديو

أكد أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق، أن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، هو أفضل مدير فني تدرب تحت قيادته داخل القلعة.



وأضاف فلافيو خلال لقائه بفضائية "أون سبورت"، أن عامه الأول داخل النادي الأهلي هو الأفضل على مدار تاريخه على الرغم من عدم تسجيله أهدافا كثيرة معلقا :" ثقة زملائي وجوزيه كانت السبب في تألقي بعد ذلك".



وتابع فلافيو مهاجم الأهلي السابق:" عشت أفضل أوقات حياتي داخل ملاعب كرة القدم مع النادي الأهلي ومانويل جوزيه".



وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا، وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولي، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.



عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعدما لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفًا فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتلتيكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.



ولعب المهاجم الأنجولى 163 مباراة مع الأهلى، أحرز خلالها 58 هدفا مع المارد الأحمر، بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره عام 2005، وانضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.



وسجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى فى الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى، دوليا شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.