لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

الـ Trench coat من الصيحات التى تتربع على عرش موضة شتاء 2020، فهى من قطع الملابس المميزة والأنيقة التي تتناسب مع فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة وتمنحك الشعور بالدفء.



يتسم الـ Trench coat بأنه أحد أنواع المعاطف الطويلة التى تمنحك الأناقة وإطلالة لافتة، ويمكنك ارتداؤها فى المناسبات الرسمية أو الكاجوال، و يتميز الـ Trench coat بتصميمات وألوان متنوعة تتناسب مع الأذواق المختلفة، كما أنه من السهل تنسيقه مع قطع الملابس الأخرى.



فيمكنك تنسيق الإكسسوارات الكاجوال والحقائب العصرية والأحذية المميزة مع الـ Trench coat، فكل هذه الإكسسوارات تمنحك إطلالة أنيقة وجذابة عند ارتداء هذه الصيحة.



وتوضح الصور التالية بعض الأفكار والطرق التى تساعدك فى ارتداء الـ Trench coat بطرق أنيقة وفخامة.