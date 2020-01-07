معتز عبدالفتاح: مشاركة السيسي في عيد الميلاد توحيد للجبهة المصرية

أكد الدكتور معتز عبدالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تؤكد أنه رجل وطني وذكي ونشيط، منوها إلى أن المصريين عندما هتفوا "انزل يا سيسي"، كان بمثابة اختيار عقلاني بناءً على الخيارات المتاحة في هذه الفترة.



وتابع خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى محمد الباز، المُذاع عبر قناة "المحور"، أن مصر بحاجة إلى 3 أحزاب فقط ومشروع سياسي لإحياء الحياة الحزبية من جديد، موضحًا أن فترة الرئيس السيسي لو انتهت بدون فرز 3 أحزاب سياسية قوية سنكون خسرنا الكثير.



وأشار "عبدالفتاح"، إلى أن مصر بها تتعرض لمجموعة من الطعنات، أهمها التفرقة على أساس الدين، ولهذا يعرف الرئيس السيسي أهمية ذهابه أمس إلى الكنيسة، ويعرف جيدا أن توحيد الجبهة المصرية هو صمام أمان هذه البلد.