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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: علاقتنا بالسعودية مهمة للغاية لمواجهة إيران

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن ملخص اللقاء الذي جمعه بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في واشنطن، خلال الزيارة التي قام بها الأخير إلى الولايات المتحدة.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر: "أرحب بالأمير خالد بن سلمان اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف: "ناقشنا الفعل الدفاعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل حماية رعايا الولايات المتحدة في الخارج".

وأكد بومبيو على أنه: "لا تزال العلاقة السعودية - الأمريكية مهمة للغاية؛ لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

ووصل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، أمس الإثنين، ضمن الجولة التي تضم بريطانيا.
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