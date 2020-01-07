شاهد| محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد.. فيديو وصور

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"مساء الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا،وذلك مشاركة للإخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد ،حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة.



وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين.



وشهد القداس حضور اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، والدكتور عاصم سلامة،و بلال حبش نائبا المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمود السكرتير العام المساعد ، والدكتورعبدالله علي مبروك،و هشام سليم،وميرفت ميشيل، حسام العمدة أعضاء مجلس النواب ،وهاني الجويلي رئيس المدينة ،والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف ، والشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعدد من رجال الدين الإسلامي من أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة.



وفي عظته أكد نيافة الأنبا اسطفانوس عن ترحيبه الكبير بقيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ و القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين ، الذين حرصواعلى حضور القداس مشاركة لأخوتهم فرحتهم بالعيد.



وأشار الأنبا اسطفانوس إلى رحمة الله وأنه رؤوف وحنان بعباده ، ويتجلى ذلك في عفوه ومغفرته للاثم وإمهاله لعباده المذنبين حتى يرجعوا ويتوبوا ، وأيضًا تظهر رحمته في شفاء المريض وتخفيف العبادات والوصايا على خلقه.



وعقب انتهاء الموعظة هنأ المحافظ القيادات الكنسية والمواطنين بالعيد، متمنيا أن يكون عيد فرحة وفاتحة خير على مصر جميعًا.



وأكد عمق الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطنى الواحد الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي .



كما شهد المحافظ قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بني سويف بحضور المهندس عاطف عبد الجواد، مجدي بيومي،والدكتور عبدالرحمن برعي، و محمود عزت أعضاء مجلس النواب، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس المدينة ،والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي،وممثلين عن المجلس القومي للمرأة ببني سويف والشخصيات العامة والأحزاب .



وفي مستهل عظته أعرب الأنبا غبريال عن تقديره وشكره للحاضرين في القداس،وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ومرافقوه من قيادات المحافظة وحرصهم على التواجد في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين، وأثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة وأجهزتها الأمنية .



وأشار نيافة الأنبا غبريال في عظته إلى صفة الحكمة، وعظم هذه الصفة، وأنها منحة وعطية من الله ، فإذا منحت لأي إنسان؛ كانت شيئا عظيما ،وسببا في الخير للمجتمع ،الذي يعيش فيه هذا الحكيم ، وتتجلى هذه الصفة وفوائدها في المواقف الصعبة التي قد تطرأ فيقوم الإنسان الحكيم بدور فاعل وايجابي لأنه دائما ينظر الى الحياة الأبدية ، ورضا الله ، فيقول ويعمل بالحكمة.



وألقى محافظ بني سويف، كلمة، نقل فيها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، لكل الحاضرين والأخوة المسيحيين جميعهم، وكل المجتمع السويفي، مشيرا إلى أن النسيج الوطني المصري قوى ومتماسك، وكلنا يدا واحدة من أجل وطننا الغالي مصر، وأن قوتنا في وحدتنا التاريخية التي كانت وما زالت وستبقى نموذجا ليس له شبيه على مر العصور، قائلا: "طالما نحن معا؛ فالخير كل الخير لمصرنا الغالية، ومن نجاح إلى نجاح، ومن تقدم إلى تقدم، وسنتغلب على أي صعوبات وتحديات تواجهنا".



تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قد بعث "منذ أيام"ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد،متمنيًا أن يعيده الله على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للقيادات الكنسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل المحافظة وخارجها.