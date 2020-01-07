جوارديولا ساخرا: أفضل الجولف على تدريب مانشستر يونايتد!

أكد مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا أنه يُفضل ممارسة رياضة الجولف على إمكانية توليه مسئولية تدريب فريق مانشستر يونايتد، خلال مسيرته المهنية.



يأتي ذلك التصريح قبل مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء اليوم، بين الفريقين في ملعب الأولد ترافورد.



وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "بعد أن دربت مانشستر سيتي، لن أدرب مانشستر يونايتد، الأمر نفسه كوني لن أدرب ريال مدريد أبدًا، بالتأكيد لا".



وعندما سُئل عن ما إذا كان سيغير رأيه إذا كان مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد المتاح أمامه لكي يُدربه، أجاب مدرب برشلونة السابق: "سأكون في جزر المالديف إذا لم يكن لدي أي عروض!".



وواصل: "ربما ليس جزر المالديف لأنه لا توجد هناك ملاعب جولف!".



ومن المعروف عن جوارديولا حبه لممارسة رياضة الجولف.