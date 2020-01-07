خانها خطيبها فاتجهت لهذا الفعل .. والمحكمة تدينه

دفعت رسائل غرامية شابة إلى الانتحار داخل منزلها، فكانت تلك الرسائل دليل خيانة خطيبها لها، فلم تفكر الشابة صاحبة الـ 23 عامًا في مواجهة خطيبها بل الانتحار في صمت.



أقدمت "إميلي إيوت" الشابة صاحبة الـ 23 ربيعًا على خطوة الانتحار، وذلك بعدما اكتشفت رسائل غرامية على حساب خطيبها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينه وبين فتاة أخرى تثبت خيانته لها.



لم تتمكن الفتاة من تجاوز فكرة الخيانة فطلبت من خطيبها الانفصال، وبالفعل تم الانفصال ولكنها قررت ألا تكمل حياتها فأقبلت على خطوة الانتحار، ولكن المحاولة لم تنجح وتعافت "إميلي"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ولكن شفاءها لم يمنعها من التفكير في الانتحار مجددًا ونجحت هذه المرة، حتى عثر عليها متوفية داخل منزلها بفعل السم، وكان خطيبها قد اكتشف أمر وفاتها وأعلنت محكمة "برادفورد كورونر" أن حبيبها مدان في تلك الجريمة.