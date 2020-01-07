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أخبار العالم

وزارة الدفاع الأمريكية تكشف حقيقة انسحاب قواتها من العراق

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أليسا فرح، أي نية للولايات المتحدة لتغيير خططها في العراق.

وقالت إليسا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا يوجد هناك أي تغيير في خطة الولايات المتحدة فيما يتعلق بوجود قواتنا بالعراق".

وأضافت: "نحن مستمرون في التشاور مع الحكومة العراقية من أجل إتمام مهمة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وجهود دعم قوات الأمن العراقية".

وتابعت: "نحن ملتزمون بالتزاماتنا مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وضمان مستقبل آمن ومأمون ومزدهر للشعب العراقي".

وكان رئيس الأركان في الجيش الأمريكي، قال إن الوثيقة المتداولة بشأن وضع القوات في العراق مسودة هدفها التنسيق وما كان ينبغي أن تنشر.

وأوضح مارك ميلي أنها مجرد مسودة مسربة، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالانسحاب.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يجري إعادة تموضع من قبل القوات لتخفيف الضغط على الحكومة العراقية.

وأكد ميلي أن الوثيقة ربما قد تكون أرسلت بالخطأ وأنها مسودة غير موقعة.
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