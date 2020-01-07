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رياضة

وصول رئيسي الـ فيفا وكاف إلى الغردقة لحضور حفل الأفضل في إفريقيا.. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
وصل إلى مطار الغردقة الدولي، جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري، بصحبتهم المدرب العالمي أرسين فينجر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية، لحضور حفل الكاف الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة سهل حشيش في الغردقة.

وكان اللاعب ساديو ماني، لاعب ليفربول والمنتخب السنغالي لكرة القدم، والمرشح الأوفر حظا للحصول على جائزة أحسن لاعب في إفريقيا، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، بالغردقة، قد وصل إلى الغردقة مساء أمس الإثنين، على متن طائرة خاصة.

ووصل "ماني" بصحبة عدد من ضيوف حفل الكاف على طائرة خاصة، في حين لم يصل على الطائرة الدولي المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، المرشحان لجائزة أحسن لاعب، واتجه ساديو ماني، بسيارة خاصة إلى منتجع سهل حشيش حيث مقر إقامته ومقر حفل الكاف ، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأنهت الشركة المنظمة للحفل، التجهيزات الخارجية للخيمة والمسرح العائم الذي تم تجهيزهما على البحر لاستضافة الحفل، فيما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات الداخلية، وهناك تنسيق عالي المستوى مع المحافظة وإدارة مطار الغردقة والأجهزة الأمنية، لوضع خطة استقبال ضيوف الحفل، وسهولة الوصول لموقع الاحتفال واستقبال الضيوف به.
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