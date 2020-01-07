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منوعات

ذاكرتها حديد.. متابعة تشعل فيسبوك بتعليق على ملابس إسعاد يونس

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بنظرتها الثاقبة وذاكرتها الحادة، تمكنت إحدى المتابعات لبرنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس المذاع على إحدى القنوات الفضائية من إشعال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واحتلالها منصة السوشيال ميديا على مدار اليوم.

ربطت المُشاهِدة بين إسعاد يونس في الحلقة التي قامت بتقديمها في رأس السنة، وبين أحد المشاهد في مسلسل "سقوط في بئر سبع"، فكان الرابط المشترك بينهما هو "التايير" اللامع الذي كانت ترتديه "يونس" في كلاهما.

وعلقت تلك المُشاهِدة على حلقة البرنامج عبر الصفحة الرسمية له على "فيسبوك": "هو ده التايير اللي حضرتك لبستيه في مسلسل السقوط في بئر سبع؟، أصله كان عاجبني أوي؛ فعالق في ذاكرتي".

وأضافت :" ده يؤكد إن حضرتك عميقة جدًا وموضوعية وموزونة"، وأرفقت بالتعليق، صورة من مشهد بالمسلسل، للطقم عينه.

وانتشر التعليق كانتشار النار في الهشيم على مختلف الصفحات والمجموعات النسائية، يضربن المثل بذاكرة المشاهدة، فيما انصبت تعليقات رواد الـ "فيس بوك" على وزن الفنانة إسعاد يونس"، ومنها: "معنى كده إن وزن الفنانة متغيرش كتير، نفس المقاس من 26 سنة".

ويعود المسلسل لعام 1994، وكان يشارك الفنانة إسعاد يونس في بطولته، الفنان سعيد صالح، وكانت أحداث المسلسل تدور حول قصة حقيقية للمخابرات المصرية والجاسوسية وأبطالها إبراهيم وإنشراح.
ذاكرتها حديد.. متابعة تشعل فيسبوك بتعليق على ملابس إسعاد يونس
ذاكرتها حديد.. متابعة تشعل فيسبوك بتعليق على ملابس إسعاد يونس
ذاكرتها حديد.. متابعة تشعل فيسبوك بتعليق على ملابس إسعاد يونس
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