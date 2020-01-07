قصر ثقافة المحلة يستعرض مجالات التعاون بين مصر وروسيا

أكد قصر ثقافة المحلة الكبرى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا تعود لأكثر من 77 عاما، حيث شهد العام 1943 تدشين أول سفارة لمصر في موسكو، وسفارة للاتحاد السوفيتي في القاهرة، فيما تم توقيع اتفاقية بين البلدين حول نظام مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 ليصل التعاون بين البلدين ذروته على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتجارية.



وأوضح محمد عبد العظيم أمين صندوق جمعية وطن للإعلام، خلال كلمته، أن الندوة تأتي ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2020 هو عام الثقافة بين مصر وروسيا، والمقرر له أن يشهد تعاونا أكبر بين البلدين على المستوى الثقافي والتعليمي وتبادل الخبرات.



واستعرض أداء التعاون بين البلدين خلال فترات حكم الرؤساء "جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك"، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد الآن تقاربا ملحوظا وتعاونا كبيرا بين الرئيسين السيسي وبوتين شملت العديد من المجالات، وكان أهمها محاربة الإرهاب والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.