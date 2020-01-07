طائرة تفقد إحدى عجلاتها في أثناء إقلاعها.. اعرف ماذا فعل قائدها

لحظات من الرعب عاشها ركاب إحدى الطائرات بعد ثوانٍ معدودةٍ من إقلاعها، فقد حدث ما لم يحمد عقباه، ولكن العناية الإلهية أنقذتهم في الوقت المناسب.



وانطلقت الطائرة من مطار "مونتريال ترودو" الدولي في كندا، وبعد فترة قصيرة من إقلاعها؛ شعر الركاب بخطأ ما، حيث وجد الطيار أن عجلة الطائرة تنفصل عن مكانها.



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، العجلة وهي تسقط من مكانها، وتظهر بها شرارة ونيران خفيفة، ولكن تمكن الطيار بنجاح بتجاوز تلك المشكلة، حيث عاد باحترافية إلى المطار مرة أخرى حتى يتم حل المشكلة.



ولم يصب أي من الركاب بأي ضرر أو أذى.



ونشر أحد الركاب، مقطع الفيديو عبر حسابه على فيس بوك، مصحوبة بعبارة: "أنا على متن طائرة فقدت عجلة القيادة، إنطلاقة جيدة لعام 2020".



