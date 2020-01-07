شريف رمزي يهنئ الأقباط بـ عيد الميلاد المجيد.. شاهد

هنأ الفنان شريف رمزى، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعيد الميلاد المجيد.



وكتب شريف رمزى "‏كل سنة واخواتنا الأقباط بخير وصحة وسعادة.. ويارب تبقى سنة سعيدة علينا كلنا".



وكانت آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.



ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.



يذكر أن آخر أعمال شريف رمزى فى السينما فيلم "من ضهر راجل" عام 2015 تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري فواز ومحمد لطفى.