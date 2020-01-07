شاهد.. إطلالة شتوية جذابة للفنانة نرمين الفقي

نشرت النجمة نيرمين الفقي صورا، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها وهي ترتدي ملابس شتوية.



وظهرت نيرمين في الصور بإطلالة شتوية كاجوال جذابة ومميزة، نالت إعجاب متابعيها.



وشاركت نيرمين الفقى، فى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخي وأحمد صيام.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية «ما يطلبه المستمعون»، من مسلسل «نصيبى وقسمتك 3».



حكاية “ما يطلبه المستمعون” ، من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3”، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.