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أخطاء شائعة تسبب تلف الرخام.. اكتشفي الأفضل للتعامل معه

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:24 ص
أحترسي أخطاء شائعة
أحترسي أخطاء شائعة تسبب تلف الرخام وأكتشفي الأفضل
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أسماء عبد الحفيظ
تقع الكثير من السيدات فى أخطاء، عند تنظيف الرخام، وبالأخص رخام المطبخ، لذلك نقدم لك فيما يلي أهم النقاط الضرورية لحماية الرخام وتنظيفه بدون أخطاء كما قدمها موقع "wikihow".

1. توقفى فورا عن وضع أى من المكونات الحمضية على الرخام ،وبالأخص الليمون والخل ،فهى تتسبب فى تلفه.

2. لا يستخدم الليف المعدني الخشن المصنوع من السلك لفرك الرخام، لأنه يضر بسطحه في الحال ويسبب الخدوش.

3. يتعرض الرخام أحيانا للأصباغ من توابل الطبخ أثناء إعداد الطعام، لذلك علي كل سيدة تنظيفه بشكل دوري.

4. الطريقة الصحيحة لمسح وتنظيف الرخام، باستخدام قطعة قماش ناعمة نظيفة مبللة بالقليل من الماء الدافئ ،واحذري من فركها لكى لا تعرضي الرخام للخدش .

5. استخدام صابون طبيعي أو منظف للرخام لتنظيف أعمق وخاصة مع إزالة البقع وتراكم الغبار على سطح المطبخ أو الأرض .

6. أفضل منظف للرخام، بيروكسيد الهيدروجين منظفا طبيعيا جيدا وآمنا عليه يخفف ويوزع ،ويجفف بقطعة قماش ناعمة .

6. لابد من تجفيف الرخام بعد تنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة، ولا تترك المياه عليه سواء كانت أسطح أو أرضيات، حتى لا تسبب البقع.​​
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