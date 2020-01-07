رجل إطفاء كاد أن يفقد حياته بسبب بقايا حبات فشار

كادت بعض حبات الفشار التي علقت في أسنان رجل إطفاء بريطاني، أن تتسبب في مقتله خلال ساعات، ولكنه نجا بعد إجرائه لعملية جراحية.



فقد كان رجل الإطفاء على مشارف أن يفقد حياته تقريبًا، حيث تسببت قطعة من الفشار عالقة في أسنانه في حدوث عدوى دموية دمرت صمامات قلبه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



ولكن نجح "آدم مارتن" صاحب الـ 41 عامًا، في اجتياز الخطر، بعدما أجري جراحة القلب المفتوح، تبدأ القصة عندما حاول إزالة بقايا حبات فشار من أسنانه بغطاء قلم، وقطعة من الأسلاك ومسمار معدني، كل هذا تسبب في تدمير اللثة.



وبعد أسبوع، بدأ يعاني من تعرق ليلي وصداع ونفخة في القلب، وتعرف هذه بأنها أعراض التهاب الشغاف القاتل، حيث يسمح للبكتيريا بالانتشار عبر مجرى الدم ومهاجمة البطانة الداخلية لغرف القلب والصمامات.



وقد أُنقذت حياة الأب لـ 3 أبناء من قبل الجراحين الذين يعملون لإصلاح واستبدال 2 من صمامات القلب، و قال آدم: "أخبرني الأطباء أنني إذا كنت لم أذهب إلى الطبيب العام؛ كنت سأموت في غضون 3 أيام."