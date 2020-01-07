سارة سلامة تقضي إجازتها في شلالات إندونيسيا.. صور

نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي والصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سارة سلامة فى الصور بملابس صيفية وهي تقضي اجازتها داخل جزيرة في إندونيسيا بها شلالات، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.



يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.



مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة.



والعمل من تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.