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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

بنقعد أيام من غير أكل.. عجوز يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تكاليف الحياة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد الحاج عتريس محمد رفاعي، البالغ من العمر 70 عاما، ويقيم في منطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلي الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته على تكاليف الحياة .

وقال فى رسالته: "فقدت ابنى الوحيد، وأعيش مع زوجتى المسنة في حجرة تحت بير سلم، ليس لى دخل أو معاش، ويعلم المولى كيف تسير الحياة بنا في هذا الشتاء القارس، وتمر علينا أياما دون طعام، أناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي .

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٧٩٣٩٢٣٠٩

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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