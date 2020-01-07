هنفطر إيه النهارده.. فتوش وبيض أومليت

سؤال يحير الكثيرين وهو "هنفطر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية الثلاثة.



ونقدم لكم فتوش وبيض أومليت.



مقادير فتوش للشيف هشام السيد:

خيار

طماطم شيري

سماق

زعتر

بنجر

ليمون

خس

بصل أخضر

دبس رمان

خس

زيت

ملح



طريقة تحضير الفتوش:

* يقطع الخس والبصل الأخضر والخيار بدون بذر والبنجر والطماطم الشيري أنصاف والجزر المبشور.



* يقلب كل الخليط.



* يخلط الزيت ودبس الرمان والسماق والزعتر والملح.



* توضع السلطة في طبق التقديم ويضاف على الوجه خليط الصوص.



مكونات البيض الأومليت:



المقادير:

2 بيضة

واحد فلفل رومى

واحد طماطم

بروكلى

جبن قريش

رغيف سن

ملح -فلفل - جنزبيل - قرفة - زعتر



الطريقة لعمل البيض الأومليت:

يقطع الفلفل والطماطم والبروكلي قطع صغيرة يضرب البيض ويوضع عليها كل التوابل والخضار المقطع ونضع نصف الكميه في صينيه تيفال.



ونرش عليها جبن قريش وندخلها الفرن بدون أى دهون ثم نخرجها بعد السواء.



باقى الكمية توضع في الرغيف السن بعد فتحه من المنتصف ووضع باقى البيض وترش الجبنة القريش وتوضع فى الفرن ثم تخرج بعد السواء وبالهناء والشفاء.