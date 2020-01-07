أهالى قرية البلاكوس بكوم حمادة يستغيثون لإنشاء محطة صرف صحى

اشتكى المواطن محمد محمود في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تنفيذ محطة الصرف الصحى بقرية البلاكوس التابعة إلى مركز بكوم حمادة.



وقال فى شكواه: نعانى نحن أهالى القرية من تسرب مياه الصرف الملوثة والروائح الكريهة وانتشار الناموس والحشرات وتعريض الأطفال وكبار السن للخطر لأنهم يمرون فوق الحجارة لأن المياه دخلت البيوت .



وناشد المسئولين بسرعة إنشاء الصرف الصحى بالقرية وذلك بعد تضرر البيوت من مياه الصرف.



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