بالأرقام.. خسائر آثار اليمن في 9 سنوات.. تدمير 13 مدينة و15 قلعة و13 مسجدا وكنيستين و5 متاحف.. وازدهار سوق بيعها في أوروبا وأمريكا

حصل موقع "صدى البلد" على أرقام تكشف حجم الدمار الذي تعرضت له الآثار اليمنية والمستمر حتى الآن؛ بسبب الأحداث التي يشهدها البلد السعيد منذ نحو 9 سنوات، والنزاعات المسلحة الدائرة هناك.



الأرقام كشفها لنا الدكتور منير عبد الجليل العريقي أستاذ الآثار القديمة في جامعة إب باليمن وعضو اتحاد الأثريين العرب،والتي ضمنها بحث له موثق بالصور والأرقام والتفاصيل،وقدمه للإتحاد.



وفي إحصائية أولية بالمواقع المتضررة حتى الآن،بلغ إجمالي ما تعرض للتدمير في اليمن 13 مدينة أثرية ومعبدين وسدًّا و15 قلعة و9 حصون و15 مبنى تاريخيا و13 مسجدا و15 ضريحا وكنيستين و5 متاحف.



وتفصيلًا لهذه الأرقام،شهدت صنعاء تدمير 4 مدن أثرية وقلعة وحصنين و5 مبان تاريخية و3 مساجد وضريح ومتحفين، وفي عدن تم تدمير قلعة ومبنيين تاريخيين ومسجدا وضريحا وكنيستين ومتحفا.



وفي مأرب تم تدمير 3 مدن ومعبدين وسد وقلعة، وشهدت تعز تدمير مدينة وقلعة ومبني تاريخي ومسجدين و3 أضرحة، وفي الحديدة تدمرت مدينة أثرية و5 قلاع وحصنا و4 مبان تاريخية ومسجدين.



وفي شبوة تعرضت قلعة للتدمير وحصنين وضريح ومتحف،وفي محافظة عمران تم تدمير مدينة ومبنيين تاريخيين ومسجدين،اما حضرموت شهدت تدمير مدينة و6 أضرحة.



وفي الجوف تم تدمير مدينة وفي حجة تم تدمير قلعة و3 حصون ومسجدين،وفي إب تعرض أحد الحصون الأثرية للتدمير،وفق المحويت تم تدمير قلعة،وتم تدمير مبني تاريخي وضريح في الضالع،وفي ذمار تدمر متحف وفي لحج ضريحين،اما صعدة شهدت تدمير مدينة أثرية و3 قلاع ومسجد.



ولخص أستاذ الآثار المخاطر التي تتعرض لها الأثار اليمنية في نقاط هي:



# عدم إهتمام كل الفرقاء بالآثار اليمنية بشكل عام

# تدني الوعي بأهمية الآثار لدي المواطن اليمني بسبب الحرب

# تدمير المواقع الأثرية نتيجة القصف بالطيران والقذائف المختلفة

# نبش المواقع الأثرية في كل المحافظات من قبل فئات مختلفة من المجتمع

# تهريب القطع الأثرية من المواقع الأثرية والمتاحف للخارج

# نمو سوق كبيرة لبيع الآثار اليمنية في الدول الأوروبية وأمريكا

# تدمير عدد من المتاحف اليمنية وتوقف أغلبها عن العمل