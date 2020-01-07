على غرار العاصمة الإدارية.. مجمع شامل للمصالح الحكومية بمدينة أسوان الجديدة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على بدء الإجراءات التنسيقية للبدء فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل نطاق المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الاستراتيجية للدولة، لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية؛ بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مساء الإثنين، بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، ومديرى الإتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق لاستعراض الإجراءات التنسيقية وآلية تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل نطاق المحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى بعد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات



وأشار اللواء أشرف عطية إلى وجود تخطيط مستقبلي لنقل مبنى ديوان عام المحافظة وجميع الوحدات والإدارات والمديريات الخدمية والأمنية إلى مجمع شامل للمصالح الحكومية بمدينة أسوان الجديدة على غرار ما يتم حاليًا فى العاصمة الإدارية من أجل تفريغ أسوان القديمة من المبانى الحكومية وتحويلها إلى مزار سياحي بمعالمها وأسواقها وشوارعها.



ولفت إلى أنه في نفس الوقت هناك جهود متواصلة لتطبيق آلية التحول الرقمى وميكنة مختلف الخدمات الحكومية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مع إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم وإتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع الإستثمار فى مختلف المجالات.



وكلف أشرف عطية مجموعة عمل بإشراف من الدكتورة غادة يحيى لإجراء زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد من أجل الإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها في التحول الرقمي للبدء من حيث أنتهى الأخرون، مع تلافى أى معوقات ظهرت أثناء تطبيقها هناك وهو الذى يتوازى مع قيام مجموعة العمل بزيارة أخرى للعاصمة الإدارية للوقوف على التجربة الرائدة فى نقل المصالح والهيئات الحكومية من القاهرة الكبرى إليها.



وأشار إلى أنه تم إنهاء 77 % من الأعمال المطلوبة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بمد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات الداخلية بواسطة الشركة المصرية للإتصالات داخل المواقع المستهدفه فى المرحلة الأولى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 259 موقعا منها 125 موقعا خاصا بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى هذه المرحلة سيضاف لهم 112 موقعا أخر في المراحل التالية، هذا بجانب 22 موقعا أخرى مدرجين فى هذه المرحلة للتموين والمرور والنيابات ومكاتب التوثيق وذلك بدءًا من 15 نوفمبر الماضي، وستنتهى تلك المرحلة فى مارس القادم، وبالتوازى مع ذلك جارٍ حصر وتجهيز البيانات الخاصة بعدد 386 موقعا آخر.



وأكد محافظ أسوان على أهمية استثمار ثورة الإتصالات فى ميكنة الخدمات الحكومية ورفع جودتها لتسهيل تقديمها للمواطنين داخل نطاق مختلف المصالح والمؤسسات وهو الذى يعتبر بمثابة قاطرة تنموية جديدة ستلبي المطالب والاحتياجات الجماهيرية بأسلوب تكنولوجي متميز يضاهي دول العالم المتقدم، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ جميع أعمال المشروع مع عقد إجتماعات دورية لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لأى مشاكل أو معوقات تنفيذية أو فنية أو إدارية لتؤدى كافة المواقع عملها على أكمل وجه .