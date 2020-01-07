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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد: وضع سياسة إعلامية من أولويات التطوير لتنفيذ توجيهات الرئيس

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:11 ص
الدكتورة ليلى عبد
الدكتورة ليلى عبد المجيد
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أمل مجدى
قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، إنه لتنفيذ توجيهات الرئيس وتحقيق إعلام محترف؛ يجب وضع سياسة إعلامية، يتم بها الاتفاق على السياسة الوطنية، وكل وسائل الإعلام تعرف الدور المنوط بها في هذه السياسة.

وأضافت عبد المجيد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، يجب تطوير المحتوى المقدم من وسائل الاعلام المختلفة مع مراعاة الاختلافات بين تلك الوسائل والجمهور .

وأكدت أن المطلوب من الإعلام- حتى اعلام التسلية- أن يقدم شيئا هادفا ومفيدا؛ لأنه رسالة .

وأشارت إلى دور وزير الدولة لشئون الإعلام فى التوفيق بين الهيئات الاعلامية المختلفة والتنسيق بينها، لافتة إلى أن التفاهم يتم بتحديد الأهداف الوطنية المتفق عليها ،وأن تعمل كل جهة حسب سياستها وقدراتها، مع مراعاة أن تكون هناك أصواتا مختلفة فى الاعلام، فمن حق الجميع أن يقول رأيه ويعبر عن تصوراته، ما عدا العاملين ضد الوطن .

وأوضحت أنه من خلال الرؤية المشتركة سنعمل بطريقة مدروسة ونواجه الإرهاب والتحديات ويتم تحقيق الأهداف الانمائية للدولة 2030 ، وبناء الوعى المجتمعى الحقيقى والارتقاء بوجهات النظر .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام" أسامة هيكل، حيث وجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات، والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يسهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.
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