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أخبار العالم

ترودو والأمين العام لـ الناتو: لا بد من دعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ناقش رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، جينس ستولتينبريج، هاتفيا، الموقف في العراق، وأهمية تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، أن "ترودو" أكد خلال الاتصال الهاتفي، الحاجة إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة ككل، لا سيما من خلال الجهود المستمرة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

واتفق الجانبان، على الدور الهام لمهمة تدريب الناتو، في تعزيز القدرة الأمنية العراقية، حيث أشار الأمين العام إلى أن تعليق أنشطة تدريب الناتو هو إجراء مؤقت لحماية القوات وأن الناتو مستعد لمواصلة أنشطته عندما يسمح الوضع بذلك.

وجدد رئيس الوزراء الكندي التزام بلاده بنجاح بعثة الناتو التدريبية في العراق التي تقودها كندا.
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