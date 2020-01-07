هددوا بمليونية.. متظاهرو العراق يمنحون برهم صالح مهلة قصيرة لتسمية رئيس الحكومة

أعلن المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد عن مهلة للرئيس برهم صالح، إلى الجمعة المقبلة، من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة، معتبرين أن قرارات البرلمان العراقي غير شرعية.



وقال المتظاهرون في بيان لهم، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إنه تقرر في حالة عدم تسمية رئيس للحكومة حتى الجمعة المقبل، تنظيم مليونية جديدة تعم محافظات البلاد، في استمرار للتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي.



وجاء في البيان: "أخوتنا، أبناء شعبنا العزيز، لقد كنا منذ اليوم الأول الذي خرجنا فيه إلى ساحات الاحتجاج موقنين أن هذه السلطة ممثلة بالبرلمان، والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب، والوطن، تعمل ضد مصالحه، ولم تتوان مطلقا في تدميرها لمصالح غير وطنية".



واعتبر المتظاهرون قرارات البرلمان العراقي الأخيرة، محاولة لزج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وإرسال صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كليا لصالح محور ضد محور آخر.



وطالب المعتصمون في دعوتهم، أبناء الوطن، "أن يهبوا ويقفوا وقفة جادة ضد الذين يحاولون تدمير الوطن بزجه في مغامرات "حمقاء"، ترجعنا لعصور ظلامية خبرناها، وخرجنا من براثنها بمعجزة، تلبية لمصالح غير وطنية، وبغض النظر عمن تكون الجهة المقصودة، في السلطة أو خارجها".



وتسبب مقتل القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في مطالبات شعبية بإبعاد العراق عن أي صراع إيراني أمريكي.