السيسي يضع الإعلام على خارطة التغيير.. صفوت العالم: 5 توجيهات يجب التركيز عليها بعد تعليمات الرئيس.. ومحمد المرسي: مصر تمر بظروف استثنائية ويجب أن يساندها الإعلام

صفوت العالم: 5 توجيهات يجب التركيز عليها فى الإعلام بعد توجيهات الرئيس

ليلى عبد المجيد: وضع سياسة إعلامية من أولويات تطوير الإعلام

محمد المرسي: مصر تمر بظروف استثنائية تستدعي اصطفافا وطنيا من جميع المؤسسات والأفراد

الإعلام هو صوت الوطن والمواطنين، والدليل على تطور البلاد، كما أنه ينقل صورة مصر للخارج ويشكل الوعى وينمي التفكير والوطنية، ولذلك يؤمن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور الإعلام المهم، ووجه في لقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يسهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.وعن هذا الأمر، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه في إطار توجيهات الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، ووجود وزير الإعلام الجديد يجب أن يتم التركيز على أولويات الوطن منهاأولًا: إبراز المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة.ثانيًا: تحديد توجهات الدولة فى المرحلة الراهنة.ثالثًا: رصد الدعايا المضادة وتفنيدها ومواجهتها.رابعًا: إبراز خطة الدولة التنموية فى المرحلة المقبلة فى جميع المجالات الحياتية.خامسًا: إعادة هيكلة الأداء الإعلامى والكوادر البشرية فى ماسبيرو والقنوات الحكومية والفضائيات.وأكد الدكتور صفوت العالم أن توجيهات الرئيس تبرز اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالمناخ الإعلامى، وضرورة أن يتسم بالمهنية ومواجهة القضايا الإرهابية.فى سياق متصل، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، إنه لتنفيذ توجيهات الرئيس وتحقيق إعلام محترف يجب وضع سياسة إعلامية يتم بها الاتفاق على السياسة الوطنية، وكل وسائل الإعلام تعرف الدور المنوط بها فى هذه السياسة.وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد أنه يجب تطوير المحتوى المقدم من وسائل الإعلام المختلفة مع مراعاة الاختلافات بين وسائل الإعلام المختلفة والجمهور.وأكدت أن المطلوب من الإعلام، حتى إعلام التسلية، أن يقدم شيئا هادفا ومفيدا لأنه رسالة.وأشارت لدور وزير الدولة لشئون الإعلام فى التوفيق بين الهيئات الإعلامية المختلفة والتنسيق بيننا، لافتة إلى أن التفاهم يتم بتحديد الأهداف الوطنية المتفق عليها، وأن تعمل كل جهة حسب سياسته وقدراته مع مراعاة أن يكون هناك أصوات مختلفة فى الإعلام، فمن حق الجميع أن يقول رأيك ويعبر عن تصوراته ما عدا العاملين ضد الوطن.وأوضحت أنه من خلال الرؤية المشتركة سنعمل بطريقة مدروسة ونواجه الإرهاب والتحديات ويتم تحقيق الأهداف الإنمائية للدولة 2030، وبناء الوعى المجتمعى الحقيقى والارتقاء بوجهات النظر.من جانبه، قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن اجتماع الرئيس الأخير مع وزير الدولة للإعلام، وكذلك رئيس الوزراء، بالإضافة إلى بعض اللقاءات والحوارات مع عدد من الإعلاميين كلها إشارات تؤكد اهتمام الدولة بالإعلام.وأكد الدكتور محمد المرسى رغبة الدولة في تطوير الإعلام، خاصة أننا على بعد خطوات، ربما أيام، من إعلان التشكيلات الجديدة للهيئات المنظمة للإعلام (المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة).وأضاف أن تصريحات ومطالبات الرئيس للإعلام تعكس اعترافه بأهمية الإعلام وتأثيره، ورغبة الدولة في أن يساندها الإعلام في ظروف استثنائية تمر بها مصر، خاصة في حربها على الإرهاب، وهي الظروف التي تستدعي اصطفافا وطنيا من جميع المؤسسات والأفراد.وطالب أستاذ الإعلام بأن يمارس الإعلام دوره الحقيقي في بناء الإنسان وتنمية الوعي لديه، حتى يكون حائط الصد القوي ضد أي أفكار متطرفة أو شائعات.