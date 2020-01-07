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تعليم

مركز الابتكار اللغوي بجامعة حلوان يستقبل المتدربين.. ٢٧ يناير

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:31 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يستقبل مركز الابتكار اللغوي بجامعة حلوان المتدربين بدءًا من ٢٧ يناير ٢٠٢٠، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب.

ويهدف المركز إلى إعداد جيل من شباب الباحثين الهيئة المعاونة بأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والبرتغالية، وذلك للتدريب على أحدث طرق تدريس اللغات الأجنبية واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تدريس اللغات الأجنبية.

وتم إمداد المركز بشاشة عرض كبيرة حديثة ذات إمكانات هائلة منها بروجكتور وسيارة ذكية وتم توصيلها بكاميرا وجهاز صوتيات وجهاز تخزين وثائقي يسمح ببث الدورات التي ستتم بالمركز إلى جامعات القاهرة والإسكندرية والمنيا والأقصر وفاروس وهي الجامعات المشاركة في المشروع مع جامعة حلوان وعن طريق شبكة إنترنت تربط بين الجامعات يمكن متابعة الدورات التي ستقام بمركز الابتكار اللغوي في جامعة حلوان من مراكز جميع الجامعات المشار إليها والتي تم تجهيزها بأجهزة مثيلة ومن المقرر أن يتم قريبا تجهيز المركز وامداده بأجهزة لاب توب محمل عليها برنامج متقدم جدا لتعلم اللغات وهو برنامج Sanako.
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