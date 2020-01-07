يشبه الأرض.. ناسا تكتشف كوكبا جديدا صالحا للحياة |فيديو

اكتشفت وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء، كوكبا جديدا يشبه الأرض إلى حد كبير، من حيث الحجم ووجود الماء على سطحه وغيرها من الخصائص.



القمر الصناعي العابر لاستكشاف الكواكب الخارجية (TESS) التابع لناسا، اكتشف أول كوكب بحجم الأرض، ويعتقد أنه صالح للحياة، وذلك لوجود الماء السائل على سطحه.



وأكد العلماء الاكتشاف الذي أطلقوا عليه اسم TOI 700 d ، وبناءً عليه قاموا بالاستعانة بـ تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا لدراسة شكل البيئة وإمكانيات الكوكب، كي يساعدهم في الإبلاغ عن الملاحظات المستقبلية.



ويعد TOI 700 نجمًا قزمًا صغيرًا وباردًا يقع على بعد 100 سنة ضوئية في كوكبة دورادو الجنوبية، وهو تقريبًا يشكل 40% من كتلة الشمس وحجمها، وفقًا للقناة الرسمية لـ"ناسا" على اليوتيوب.



وتشتمل المجموعة التي تم اكتشافها من الكوكب الداخلي ، الذي يُطلق عليه TOI 700 b ، يكاد يكون بحجم الأرض ، وربما يكون صخريًا ويكمل مداره كل 10 أيام.



والكوكب الأوسط TOI 700 c ، أكبر بـ 2.6 مرة من كوكب الأرض حجمه بين الأرض ونبتون، يدور كل 16 يومًا ومن المحتمل أن يكون يهيمن عليه الغاز.



فيما يبلغ طول كوكب TOI 700 d طول كوكب الأرض، وهو الكوكب الأبعد المعروف في النظام ، والكوكب الوحيد في المنطقة الصالح للحياة ، أكبر 20 مرة من الأرض، ويدور كل 37 يومًا ويتلقى من نجمه 86٪ من الطاقة التي توفرها الشمس للأرض.



