AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن بوست: مسئولون أمريكيون بدأوا في صياغة عقوبات على العراق

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشفت مصادر مطلعة، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن بدء كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، صياغة عقوبات ضد العراق؛ بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب علنا ​​بالعقوبات الاقتصادية عليه في حالة إخراج قواته منه.

وقال المسؤولون إن وزارة الخزانة الأمريكية والبيت الأبيض من المحتمل أن يلعبا دورًا قياديًا إذا تم تطبيق العقوبات في النهاية على العراق. حيث ستمثل خطوة غير عادية للغاية ضد حليف أساسي للولايات المتحدة.

وأكد المسؤولون- الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم كانوا يناقشون المداولات الداخلية- أن المحادثات كانت أولية، وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض العقوبات أم لا.

وأضاف أحد المسؤولين أن الخطة كانت تتمثل في الانتظار "لفترة قصيرة على الأقل" لقرار العقوبات لمعرفة ما إذا كان المسؤولون العراقيون سينفذون تهديدهم بدفع القوات الأمريكية إلى خارج البلاد أم لا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات اقتصادية على العراق في حالة أخرجت الحكومة القوات الأمريكية من البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كيفية التخلص من المصاحف القديمة .. تعرف على أفضل طريقة بدلا من الحرق

ضياء السيد يوجه صدمة قوية لعشاق الأهلي بخصوص أحمد حجازى..فيديو

بفستان أسود أنيق .. إلهام شاهين تتألق فى حفل زفاف غادة رجب

هل تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود تكفي | عالم أزهري يجيب

وزير البترول الأسبق يكشف عن حقيقة خط الغاز المقرر مدُّه من مصر لإسرائيل.. فيديو

اخبار الحوادث | بائعة شاي تستعين بـ طليقها وعشيقها لقتل زوجها.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود أنيق .. إلهام شاهين تتألق فى حفل زفاف غادة رجب

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية