واشنطن بوست: مسئولون أمريكيون بدأوا في صياغة عقوبات على العراق

كشفت مصادر مطلعة، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن بدء كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، صياغة عقوبات ضد العراق؛ بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب علنا ​​بالعقوبات الاقتصادية عليه في حالة إخراج قواته منه.



وقال المسؤولون إن وزارة الخزانة الأمريكية والبيت الأبيض من المحتمل أن يلعبا دورًا قياديًا إذا تم تطبيق العقوبات في النهاية على العراق. حيث ستمثل خطوة غير عادية للغاية ضد حليف أساسي للولايات المتحدة.



وأكد المسؤولون- الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم كانوا يناقشون المداولات الداخلية- أن المحادثات كانت أولية، وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض العقوبات أم لا.



وأضاف أحد المسؤولين أن الخطة كانت تتمثل في الانتظار "لفترة قصيرة على الأقل" لقرار العقوبات لمعرفة ما إذا كان المسؤولون العراقيون سينفذون تهديدهم بدفع القوات الأمريكية إلى خارج البلاد أم لا.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات اقتصادية على العراق في حالة أخرجت الحكومة القوات الأمريكية من البلاد.