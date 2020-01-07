كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على الـ واتساب

يستمر WhatsApp في إطلاق عدد كبير من الميزات الجديدة بين الحين والآخر؛ لتحسين تجربة المستخدم مع التطبيق بشكل عام، ومن إحدى هذه الميزات هي ميزة "حذف للجميع" التي تتيح للمستخدمين حذف الرسالة بعد إرسالها.



وعلى الرغم من أن هذه الميزة سهلة الاستخدام ، إلا أنه في بعض الأحيان تقوم بحذف رسالة WhatsApp بطريق الخطأ وينتهي الأمر بالأسف، لا تقلق بشأن تلك الرسالة فهناك طرق يمكنك من خلالها استعادة الرسائل المحذوفة، وفقًا لموقع "mashable" التقني.



هناك طريقتان مختلفتان لاستعادة الرسائل المحذوفة على Android و iOS، أولا، يتطلب منك الحصول على نسخة احتياطية من دردشات WhatsApp على Google Drive أو iCloud، وذلك يتطلب منك القيام بالخطوات الآتية:

1- حذف التطبيق من الهاتف.

2- إعادة تحميل التطبيق مرة أخرى على الهاتف على نفس الرقم.

3- عند فتح التطبيق سيقوم بسؤالك ما إذا كنت تريد الرسائل القديمة أم لا.

4- اختار استعادة الرسائل القديمة.



أما الطريقة الأخرى لاستعادة الرسائل المحذوفة هي:



1- من خلال هاتفك اختار إعدادات ثم file manager ثم واتساب ثم البيانات.

2- يمكنك بعد ذلك إعادة تسمية 'msgstore.db.crypt12' باسم 'msgstore_BACKUP.db.crypt12'.

3 - ستتمكن من تحديد الملفات باستخدام 'msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12' حيث يمكنك تحديد العنصر الأخير وأعد تسميته ، 'msgstore.db.crypt12'.

4- اذهب إلى Google Drive ، انقر فوق القائمة الموجودة في أعلى الزاوية اليسرى.

5- حدد النسخ الاحتياطية ، وحذف WhatsApp النسخ الاحتياطي. ثم تقوم بإلغاء تثبيت التطبيق على هاتفك وإعادة تثبيته بنفس الحساب.

6- ستتم مطالبتك مرة أخرى بتحديد "msgstore.db.crypt12". انتقل إلى الاستعادة وانتظر "النسخ الاحتياطي" لإكمال المهمة.

