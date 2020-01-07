بعد مقتل سليماني.. ترودو ورئيس المجلس الأوروبي يدعوان لضبط النفس

دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، اليوم، جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط إلى ضبط النفس؛ بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي، وذلك.



جاء ذلك في اتصال هاتفي مع ميشيل، الذي ناقش معه تطورات الوضع في المنطقة، وأهمية الجهود المبذولة لتشجيع عراق موحد ومستقر، والحرب المستمرة ضد داعش.



وأعرب ترودو وميشيل عن دعمهما المشترك للحفاظ على اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة ودورها الحاسم في الأمن الإقليمي والعالمي.



واتفق الزعيمان على أن كندا والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين لتعزيز الاستقرار الإقليمي.