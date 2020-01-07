AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان: لا تراجع عن إرسال قواتنا إلى الشرق الأوسط

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نفت الحكومة اليابانية أي نية لديها لتغيير خططها لإرسال قوات حماية بحرية إلى منطقة الشرق الأوسط، لحماية السفن الخاصة بها.

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبى، أعلن عن حماية سفن بلاده في الشرق الأوسط عبر قوات الدفاع الذاتي، مؤكدا على نشر قوات عسكرية بحرية لحماية سفنه.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام اشتعال الموقف، وذلك في أعقاب قرار البرلمان التركي بشنر قوات في ليبيا، ومقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية في العراق.

وكشف موقع "إيران وير" عن تقدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسئولين الإيرانيين من حلفائهم في العراق بعدم استهداف أي مواقع أمريكية في الوقت الحالي، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الثالث من يناير الجاري.

ونقل الموقع عن مسئول في حكومة إقليم كردستان العراق قوله: إن المسؤولين الإيرانيين وأعضاء فيلق القدس في الحرس الثوري طلبوا من حلفائهم في العراق الامتناع عن الانتقام.

وأضاف المسئول، الذي رفض الكشف عن اسمه: "قيل لهم إن المرشد الإيراني آية الله خامنئي لم يعلن الجهاد بعد، وعليهم الانتظار".

واستطرد: "عاد العديد من الإيرانيين المتمركزين في العراق إلى ديارهم للتشاور بشأن ما ينبغي عليهم فعله بعد ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أضرمت النيران بعد جريمتها.. حبس المتهمة بسرقة شقة أحد أقاربها بالقاهرة

Alcatel 1S يظهر للنور رسميًا.. كاميرا ثلاثية بـ 1750 جنيها .. صور

طائرة تفقد إحدى عجلاتها في أثناء إقلاعها.. اعرف ماذا فعل قائدها

طريقة عمل حمص الشام أفضل من الجاهز وأسرار تحضيره

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7/1/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

سمير فرج: المناورات المصرية الأخيرة رسالة ردع معنوي وعسكري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بفستان أسود أنيق .. إلهام شاهين تتألق فى حفل زفاف غادة رجب

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة