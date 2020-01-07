اليابان: لا تراجع عن إرسال قواتنا إلى الشرق الأوسط

نفت الحكومة اليابانية أي نية لديها لتغيير خططها لإرسال قوات حماية بحرية إلى منطقة الشرق الأوسط، لحماية السفن الخاصة بها.



وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبى، أعلن عن حماية سفن بلاده في الشرق الأوسط عبر قوات الدفاع الذاتي، مؤكدا على نشر قوات عسكرية بحرية لحماية سفنه.



وتشهد منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام اشتعال الموقف، وذلك في أعقاب قرار البرلمان التركي بشنر قوات في ليبيا، ومقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية في العراق.



وكشف موقع "إيران وير" عن تقدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسئولين الإيرانيين من حلفائهم في العراق بعدم استهداف أي مواقع أمريكية في الوقت الحالي، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الثالث من يناير الجاري.



ونقل الموقع عن مسئول في حكومة إقليم كردستان العراق قوله: إن المسؤولين الإيرانيين وأعضاء فيلق القدس في الحرس الثوري طلبوا من حلفائهم في العراق الامتناع عن الانتقام.



وأضاف المسئول، الذي رفض الكشف عن اسمه: "قيل لهم إن المرشد الإيراني آية الله خامنئي لم يعلن الجهاد بعد، وعليهم الانتظار".



واستطرد: "عاد العديد من الإيرانيين المتمركزين في العراق إلى ديارهم للتشاور بشأن ما ينبغي عليهم فعله بعد ذلك".